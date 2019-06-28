دينا فؤاد بقميص المنتخب وستيفاني صليبا بالأبيض والأسود.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بقميص المنتخب الوطني، وعلقت: "تحيا مصر ومبروك الفوز".

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أبيض أمام شاطئ البحر.

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها، من داخل سيارتها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

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مها أحمد

نشرت الفنانة مها أحمد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة مختلفة، وعلقت: "كهرمانة".

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة لها أمام "الثلاجة" ظهر فيها ما وضعته ابنتها "لي لي" من رسومات عليها.

إليسا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من المغرب.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، بإطلالة جريئة.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من الساحل الشمالي.