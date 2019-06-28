صابرين عن محمد صبحي: "أستاذ عظيم وصديق أعظم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة صابرين إنها ترى الفنان الكبير محمد صبحي أستاذ عظيم وصديق أعظم.

وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد متابعيها على موقع "إنستجرام"، إذ سألها "رأيك إيه في الفنان محمد صبحي؟"، وكان رد صابرين: "أستاذ عظيم وصديق أعظم".

يُذكر أن صابرين شاركت في مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، والذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي، بطولة علي ربيع، سهر الصايغ، صلاح عبدالله، كريم عفيفي.