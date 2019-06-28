مجدي كامل يهنئ زوجته على مسرحية "خمسة حارة باكوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان مجدي كامل، زوجته الفنانة مها أحمد على مسرحيتها الجديدة "خمسة حارة باكوس"، التي سيتم عرضها على مسرح عبدالمنعم جابر في مدينة الإسكندرية.

ونشر كامل صورة لزوجته مها أحمد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق:" الف مبروك على المسرحية يا زوجتي الحبيبة، خمسة حارة باكوس على مسرح عبدالمنعم جابر في الإسكندرية".

وتابع مجدي: "إن شاء الله المسرحية تكسر الدنيا، يا رب توفيقك".

يُذكر أن العرض من إنتاج شركة الإسكندرية للإنتاج الفني، ويلعب بطولته: مها أحمد ومدحت تيخة وعلاء زينهم وأحمد سعد ميشو وهاني حسن الأسمر.

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