محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: طلبت الفنانة مريهان مجدي الشهيرة بـ"كوكي"، من جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، الدعاء لها. ونشرت كوكي صورة من داخل أحد المستشفيات وفي ذراعها "كانيولا"، معلقة "إدعولي أنا عندي نزيف وإجهاض". جدير بالذكر أن مريهان مجدي شاركت في السباق الرمضاني من خلال عملين، الأول مسلسل "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب، والثاني مسلسل "الزوجة 18" بطولة الفنان حسن الرداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضها للإجهاض.. مريهان مجدي تطلب الدعاء من جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.