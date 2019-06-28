أرجون كابور يتلقى المعايدات من نجوم بوليوود في ميلاده الـ34

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 يونيو 2019 12:28 صباحاً - احتفل نجم بوليوود أرجون كابور Arjun Kapoor بذكرى ميلاده الـ34 التي توافق يوم 26 حزيران/يونيو، وتلقى أجمل عبارات المعايدة من أصدقائه النجوم والعائلة مثل سونام كابور Sonam Kapoor ووالدها أنيل كابور Anil Kapoor ، و انوشكا شارما Anushka Sharma والمخرجة فرح خان Farah Khan وغيرهم.

الصورة التي نشرتها شقيقة أرجون في طفولته

بدورها نشرت Anshula Kapoor شقيقة أرجون صورة له في الطفولة عبر إنستقرام، وعلقت عليها بالقول: "كل عام وأنت بخير أرجون أحبك كثيراً، وسوف تكون دائماً الشخص الأكثر أهمية في حياتي، لقد حصلت على أكبر قلب عرفته على الإطلاق وأنا ممتنة جداً لدرجة أنني أمتلك ذلك، وكنت دائماً أراقبك. شكراً لك على حبك الذي لا شك فيه، ولحضورك الدائم إلى جانبي، كأخ وصديق، وأم وأب وعمود أساسي في حياتي، شكراً لك على دفعي للعودة إلى بلدي، وأن أسير على خطاها، أحبك إلى ما لا نهاية."



النجم أنيل كابور غرد على تويتر لمعايدة أرجون بالقول: "كل عام وأنت بخير أرجون، أنت حقاً تملأ حياتنا فرحاً كل يوم، وتعطي أجمل ما لديك 100% لكل شيء، أتمنى أن تستمر في ارتفاعك وعطائك لتصل إلى النجاح الذي تستحقه، نحبك كثيراً."

أرجون وسونام كابور



النجمة سونام كابور نشرت صوراً مع أرجون عبر تويتر، وعلقت عليها بالقول: "سواء كنا نرقص في الشوارع أو على المنحدرات، فلن يكون هناك ملل ولو لحظة معك أبداً. أنت تجلب الكثير من الضحك في حياتي وكل من حولك، أتمنى لك أفضل عيد ميلاد وكل حبي. عيد ميلاد سعيد."

فرح خان وأرجون كابور



المخرجة فرح خان نشرت صورة برفقة أرجون على تويتر، وغردت بالقول: "كل عام وأنت بخير أرجون، أنا فخورة جداً بك في رحلتك المهنية، أحبك أكثر مما تظن."



النجمة أنوشكا شارما نشرت صورة على تطبيق واتس أب وعبر تويتر برفقة أرجون، أتمنى لصاحب القلب الذهبي عيد ميلاد سعيداً وعاماً طويلاً، كل عام وأنت بخير أرجون."

انوشكا شارما وأرجون كابور

يشار إلى أن أرجون كابور هو ابن المنتج السينمائي بوني كابور، عَمِل كمُساعد مُخرج ومُنتج مُشارك في عددٍ من الأفلام في البدايات، إلى أن أصبح ممثلاً في أول فيلم له مع المخرج حبیب فیصل، وهو فيلم الدراما والرومانسية إيشاقزادي عام 2012 فرُشِح عن هذا الفيلم لجائزة أفضل ممثل في أول ظهور من جوائز فيلم فير.