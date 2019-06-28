بالفيديو: الإعلامية لمى سعود ترد على اتهامها بخدش الحياء

ردت الإعلامية السعودية لمى سعود على اتهامها بخدش الحياء، بسبب نشرها لمقطع فيديو تطالب فيه الرجال بحلق شعر الإبطين كنوع من أنواع النظافة الشخصية، موضحة أن ما فعلته ليس خادشًا للحياء، ولكنه مخالف للموروثات.

وقالت لمى، عبر تطبيق الإستوري التابع لحسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“: ”الموضوع هادا اللي أثار ضجة.. وأنا اللي أشوف إنه أتفه بكتير من إنه يصير ضجة لأنه في مواضيع كتير أنا حكيت فيها مفيدة ما أثارت ضجة مع الأسف“.

وتابعت: ”الإعلاميين أنواع في مطبلين وفي ملقنين وفيه مثبتين.. وأنا اللي متابعيني من زمان على mbc والراديو يعرفون إني من المثبتين وما أخاف في الله لومة لائم.. لأن أي شي عندي سواء يشوفوا تافه أو غير تافه أقوله لأنها وجهة نظري“.

وأصافت: ”للأسف السوشال ميديا صار يركز على التفاهات ويتركون المواضيع المهمة.. يعني أنا موضوعي لما اتكلمت فيه ما كنت أتخيل إنه يتعدى السناب شات وإنه سالفه وتنتهي“.

واختتمت: ”بس بغض النظر أنا إنسانة أي شيء بتكلم عنه وأريد أن اعبر عن وجهة نظري فيه اتكلم وأعبر وأقول واللي يشوفون إنه خادش للحياء.. أنا أشوفه إني عندي الجرأة اتكلم فيه وبالعكس ما أشوفه خادش للحياء أبدًا هو بس مخالفة للموروث“.

وكانت الإعلامية السعودية لمى سعود قد أثارت غضب متابعيها على ”إنستغرام“ بمقطع فيديو وصفوه بأنه خادش للحياء العام، حيث دعت فيه الرجال لحلق ”شعر الإبطين“.