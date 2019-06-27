فيديوجراف.. 8 صفقات داخلية تشعل ميركاتو الدوري الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل أندية دوري الخليج العربي للمحترفين، دعم صفوفها بالتعاقد مع أبرز اللاعبين، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد 2019-2020، الذي ينطلق في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وشهدت فترة الانتقالات الصيفية صفقات مميزة خلال الفترة الأخيرة، أبرزها تعاقد نادي الوصل مع البرازيلي ويلتون سواريز، هداف الدوري في الموسم الماضي ومهاجم الشارقة السابق، في صفقة قوية.
"العين الرياضية" ترصد أبرز 8 صفقات داخلية أشعلت ميركاتو الدوري الإماراتي من خلال الفيديو التالي..
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