الأزمات تلاحق المنتخبات العربية في كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لاحقت الأزمات الانضباطية، المنتخبات العربية المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019، المقامة حاليا بمصر. وقامت منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر كلها باستبعاد واحد من نجومها لأسباب غير رياضية. وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في الفترة بين 21 يونيو/حزيران الجاري، وحتى 19 يوليو/تموز المقبل. "العين الرياضية" تبرز عبر الفيديوجراف التالي أبرز أوجه الأزمات الانضباطية للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة الأفريقية.

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