إنفوجراف.. مهرجان إفران الدولي في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد مدينة إفران السياحية في المغرب لاحتضان فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان "إفران" الدولي، المقرر انطلاقه السبت 20 يوليو المقبل ليستمر على مدار 8 أيام.

ويأتي المهرجان تحت رعاية الملك محمد السادس، وبتنظيم من منتدى إفران للثقافة والفنون، تحت شعار "أغاني الأرز". ويعود هذا العام بدورته الرابعة على مدار 8 أيام متتالية، بهدف تشجيع السياحة للمنطقة، وتسليط الضوء على التراث المغربي الأصيل بالإقليم الواقع بين مدينتي فاس ومكناس شمالي المملكة.



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