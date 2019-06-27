بالفيديو.. تاريخ كأس الأمم الأفريقية.. النسخة الـ18

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل "العين الرياضية" سرد تاريخ النسخ السابقة من بطولة تاريخ كأس الأمم الأفريقية بالتزامن مع النسخة رقم 32 المقامة حالياً في مصر.

وتستضيف مصر النسخة الـ32 في الفترة من 21 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز المقبل، بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.



ويستعرض الفيديوجراف التالي تاريخ النسخة الـ18 من البطولة التي حقق لقبها منتخب كوت ديفوار على أرضه.