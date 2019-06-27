بـ500 مليون دولار.. "إن بي سي" تفوز بمسلسل "ذا أوفيس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت شبكة تلفزيون إن بي سي "NBC" في الحصول على حقوق بث مسلسل "ذا أوفيس" (THE OFFICE)، للنجم ستيف كارل، لمدة 5 سنوات مقابل 500 مليون دولار.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن شبكة "NBC" انتزعت حقوق بث المسلسل من شبكة تلفزيون نتفليكس، والذي كان يحقق لها ملايين المشاهدات.

ومن المقرر أن تدفع شبكة "NBC" ما يقدر بـ100 مليون دولار سنوياً، مقابل عرضها للمسلسل الذي أنتجته شركة "Universal Television".

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وقالت الصحيفة البريطانية: إن بداية إعادة بث حلقات مسلسل "ذا أوفيس" على شبكة تلفزيون "NBC" تيبدأ من عام 2021.

جدير بالذكر أن مسلسل "ذا أوفيس" بدأ عرضه في عام 2005، واستمر حتى عام 2012، حين أتم 9 مواسم، بإجمالي 201 حلقة.

"ذا أوفيس" مسلسل كوميدي أمريكي، وهو نسخة مقتبسة من مسلسل بريطاني يحمل نفس الاسم، وتدور أحداثه حول الحياة اليومية لموظفي مكتب في شركة لبيع الورق، وقد تم تصويره بالكامل عن طريق أسلوب الكاميرا الأحادية، وبدون مشاهدي استوديو التصوير أو أصوات ضحك.