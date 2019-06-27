أبطال "مارفل" في العرض الخاص لأحدث أفلام "سبايدر مان"

احتشد مئات عُشَّاق شخصيّة الرجل العنكبوت وعالم أبطال MARVEL السينمائي، لحضور العرض الخاص للجزء الجديد من فيلم "Spider-Man: Far From Home"، والذي احتضنه مسرح وصالة عرض "TLC Chinese Theatre" التاريخيّة في هوليوود.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة لقطات من السجادة الحمراء للعرض الخاص، إذ وضعت شركة إنتاج استديوهات MARVEL مجسماً ضخماً لشخصيّة الرجل العنكبوت، حتى أصبح العرض الافتتاحي وكأنّه مشهد من مشاهد الفيلم على أرض الواقع.

وكان على رأس الحاضرين، نجم الفيلم الشاب توم هولاند، الذي يُجسِّد الشخصيّة الرئيسيّة للرجل العنكبوت، والنجمة الشابة زينديا، التي تؤدِّي الدور النسائي الرئيسي في الفيلم بشخصية "ماري جين"، وتربطها علاقة حب بشخصية الرجل العنكبوت.





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حضر العرض أيضاً النجم الكبير جاك جلينهال، الذي يُجسِّد في الفيلم واحدة من الشخصيّات الخارقة المستجدة على عالم أبطال MARVEL السينمائي، وهي شخصية "ميستريو".

كما حرص على الحضور النجم الكبير صامويل إل جاكسون، الذي يُجسِّد أحد الأدوار الرئيسيّة في عالم أبطال MARVEL خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وهو دور المدير نيكولاس فيوري المسؤول عن منظمة SHEILD.





وكان الظهور الأول لشخصيّة الرجل العنكبوت في ثوبها الجديد، مع النجم توم هولاند بالدور الرئيسي خلال فيلم "Captain America :civil war".

وسبق وأن طُرح فيلم منفصل للشخصية في عام 2017 باسم "Spider Man : Home Coming"، من بطولة توم هولاند وروبيرت داوني جونيور في الأدوار الرئيسيّة.