بالصورة- قصي خولي يُرزق بطفل بعد اعلان زواجه السري

أعلن الممثل قصي خولي بشكل مفاجئ أنه رُزق بمولوده الأول معلناً بهذا زواجه السري.

واتخذ “قصي” من حسابه الخاص عبر موقع انستغرام منبراً ليعلن عن هذا الخبر السعيد حيث قام بنشر صورة ليده ويد طفل صغير وكتب:

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“من خلالك الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر.

بتمنى كون آلك الأب الحنون والمحب متل بابا “جدك” الله يطول بعمره.

الله يحميلي العميد جونيور

ولا يحرم حدا من هالنعمة ويحمي اولادكم جميعا“.

وكان “خولي” قد رفض الحديث عن حياته الخاصة خلال حلوله ضيفاً ضمن برنامح “مجموعة إنسان” مع الاعلامي علي العلياني على “أم بي سي” خلال شهر رمضان 2019 لأنه اختار أن يبعد حياته الشخصية عن عمله. ورداً على سؤال بأنه متزوج بالسر، قال إنّه يحترم مؤسسة الزواج، مضيفاً أنه قد يكون متزوجاً بالسر وقد يكون لا وعندما يحين الوقت سيصرّح بنفسه عن الخبر.

نذكر ان قصي خولي كان قد تألق في دور “غمار الغانم” في مسلسل “خمسة ونص” الذي عرض في رمضان 2019، وهو من تأليف ايمان السعيد، اخراج فيليب اسمر وانتاج شركة الصباح، ويضم نخبة من نجوم الفن والتمثيل ابرزهم نادين نسيب نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي احمد، رولا حمادة وغيرهم.