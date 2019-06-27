بسمة بوسيل "يا رب يحفظ جميع أهل تونس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة بسمة بوسيل، على خاصية "ستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علم دولة تونس متمنية أن يحفظ أهلها بعد التفجيرات التي شهدتها تونس اليوم 27 يونيو.

وكتبت بسمة في تعليقها على الصورة "يا رب يحفظ جميع أهل تونس من أي شر".

ووقع تفجيران انتحاريان اليوم، بأحد شوارع العاصمة التونسية "تونس"، مما أسفر عن وقوع ضحايا.