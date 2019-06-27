أحمد السقا عن عمرو وردة: "المباراة الجاية هتكون الأجمل في حياته" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

علق الفنان أحمد السقا على أزمة اللاعب عمرو وردة مع المنتخب المصري ورأيه في قرار استبعاده من المنتخب.

وقال السقا، خلال حواره مع الإعلامية إنجى علي ببرنامج "أسرار النجوم" على راديو "إف إم", إن كل ابن آدم خطاء والمسامح كريم، مشيرًا إلى أن أكثر ما أزعجه في الأمر فكرة فضّ الستر.

وأضاف الفنان أحمد السقا أن عمرو وردة لاعب شاب والخطأ سمة بشرية والمسامح كريم، لافتًا إلى أن عمرو وردة "لو لعب المباراة القادمة ستكون أجمل مباراة لعبها في حياته اللي فاتت".

يُذكر أن عمرو وردة أعلن عودته لمعسكر المنتخب، بعد استبعاده بسبب فضيحة أخلاقية.