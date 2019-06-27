بالصور| ليلى علوي تحتفل بتخرج "خالد".. ونجمات الفن تهنئنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة ليلى علوي، بتخرج نجلها خالد واستعداده للالتحاق بالجامعة، وشاركت جمهورها فرحتها بنشر صورًا من حفل التخرج، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت ليلى في الصور إلى جوار خالد وبصحبة أسرتها، معربة عن سعادتها ومهنئة نجلها وأقرانه على التخرج.

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وعلقت ليلى "ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه، وأنا فرحانة فرحانة بيك جداً يا خالد، مبروك فرحتنا كلنا، وبرافو عليك عملتها، وشكراً لكل المدرسين، وشكراً يا خالد انك عملتها ومبروك للدفعة كلها ومبروك لكل الناجحين".

وحرصت على تهنئتها الفنانة أنغام، معلقة "ألف ألف مبروك وعقبال الجامعة وربنا يفرحك بيه وتشوفيه أجمل عريس يارب"، وكتبت الفنانة صابرين "ألف مبرووووووك يا لولا مبروك يا حبيبي يا خالد وعقبال الجامعة ياااارب، ربنا يفرحك بيه ويرزقك بره ويرزقه رضاكي ياغالية"، أما الفنانة جومانا مراد فجاء تعليقها "ألف مبروك ربنا يفرح قلبك فيه".

جدير بالذكر أن ليلى علوي تنتظر طرح فيلمها "التاريخ السري لكوثر" إخراج محمد أمين، بطولة زينة، أحمد حاتم.