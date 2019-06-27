ليالي الصيفية| نرمين الفقي في الساحل الشمالي ومحمد سامي في إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات المختلفة، داخل وخارج مصر، بعد انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر، ونرصد لكم في هذا التقرير وجهة نجوم الفن في المصايف.

منة فضالي

حرصت الفنانة منة فضالي على قضاء إجازة الصيف في أحد الشواطئ، وشاركت صورها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

نرمين الفقي

توجهت الفنانة نرمين الفقي إلى الساحل الشمالي، لقضاء العطلة الصيفية، وحرصت على مشاركة صورها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

محمد علي رزق

ذهب الفنان محمد علي رزق مع زوجته الإعلامية سارة فهيم في شرم الشيخ، وشارك محمد علي رزق صورًا من رحلته الصيفية مع جمهوره، ليعلن بها انتهاء رحلته في شرم الشيخ، وكتب: "باي باي شرم الشيخ.. أهلا بالقاهرة".

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رنا سماحة

نشرت الفنانة الشابة رنا سماحة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صور لها من رحلتها الصيفية في مراسي.

محمد سامي

حرص المخرج محمد سامي على مشاركة جمهوره صور من جولته الأوروبية التي بدأها من أمستردام الهولندية ووصل به المطاف إلى برشلونة بإسبانيا.

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورًا لها وهى أمام شاطئ البحر، وكتبت: "الجو ده محتاج بحر".

نيللي كريم

حرصت الفنانة نيللي كريم على قضاء إجازة الصيف في الجونة وذلك بعد انتهائها من تصوير دورها في فيلم "الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبدالعزيز وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.