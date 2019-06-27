رسالة مؤثرة من قصي خولي لابنه جونيور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان قصي خولي عبر حسابه الشخصي بموقع " تويتر" صورة ليده وهي تحتضن يد طفله جونيور. وكتب قصي: "من خلالك الله أعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر بتمنى كون لك الأب الحنون والمحب مثل بابا (جدك).. الله يطول بعمره، الله يحميلي العميد جونيور ويحمي أولادكم جميعا". وشارك قصي في رمضان الماضي بمسلسل "خمسة ونص"، بالاشتراك مع نادين نسيب نجيم، كارين سلامة، ومن تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر، إنتاج صادق الصباح.

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