كارول سماحة تنشر برومو فيلم "بالصدفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة كارول سماحة، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" برومو فيلمها الجديد "بالصدفة". وعلقت كارول على الفيديو: "قريبا الفيلم السينمائي (بالصدفة)". فيلم "بالصدفة" بطولة كارول سماحة، بديع أبو شقرا، باميلا الكيك، منير معاصري، قصة الفيلم لكلوديا مرشليان، والمخرج باسم كريستو، في أول تجربة له في الإخراج السينمائي بعد عدد من البرامج التلفزيونية الناجحة.

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