إيهاب فهمي يبعث رسالة رومانسية لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجه الفنان إيهاب فهمي رسالة رومانسية لزوجته، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق فهمي على الصورة: "يعني السند ويعني معني تبقى جانبك، وربنا يحفظك ليناِ". يذكر أن أخر أعمال الفنان إيهاب فهمي فيلم "يوم العرض" تأليف إيهاب ناصر، إخراج بيبرس الشهاوي، أحمد صيام، حسام الجندي، ندى بهجت، كلوديا حنا، محمد عبدالجواد، محمد السعدني، رضا إدريس، منير مكرم، سامح بسيوني، محمد الغريب، محمد العزب، بهاء الخطيب، أحمد فاروق، الطفلة مريم عمرو.

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