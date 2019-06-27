ما بين مؤيد ومعارض.. تعليقات نجوم الفن على أزمة عمرو وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تفاعل نجوم الفن مع أزمة عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني، بعد استبعاده من المنتخب لأسباب انضباطية ثم اعتذاره - أمس الأربعاء - للجمهور والمنتخب على ما بدر منه، وجاء تفاعل الفنانين بين مؤيد ومعارض لما فعله وردة، ونرصد لكم أبرز ما قاله الفنانون.

هيدي كريم

نشرت الفنانة هيدي كريم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لـ عمرو وردة، لتعلق بها على الأزمة، وكتبت: "وردة بيلعب بقاله فترة طويلة في اليونان يعني أوروبا.. يعني بنات على قفا مين يشيل ومفيش مشاكل في الصحوبية وحاجات تانيه كتير، ثقافتهم بتسمح لهم بكده تفتكروا إنه هيستنى ييجي مصر علشان يعاكس؟؟..كلمة تحرش دي كبيرة أوي.. لما نستخدمها نستخدمها في مكانها لازم تكون بالإكراه وبدون إرادة الطرف الآخر وده محصلش طبعاً، رأيي الشخصي أنه اتظلم ظلم كبير واللي حصل فيه كان شر كبير مقصود! وأي شاب في الدنيا مكانه كان ممكن يعمل كده".

وتابعت هيدي: "كل الشباب عارفين كده.. غِلط أيوة طبعا غلط لكن غلطه الأكبر أنه مقدرش قيمته وأهميته كلعيب مهم واتصرف كشاب عادي وكلنا بنغلط.. أنا بدعم عمرو وردة وبقوله اللي جاي أحلى".

جميلة عوض

نشرت الفنانة الشابة جميلة عوض، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" عدة تغريدات علقت بها على أزمة عمرو وردة، حيث كتبت ردًا على أحد متابعيها طلبت فيها مسامحة عمرو وردة: "مين اللي نسامحه هو غلط فينا؟ هو غلط في بنت واعتذر لأهله والمنتخب لما يعتذر لها هي اللي تسامحه مش احنا".

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وكتبت في تغريدة أخرى: "مستقبل البنت والأذى النفسي اللي تعرضت له والتنمر الجماعي عليها لما حاولت تاخد حقها؟".

أمير طعيمة

نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" تدوينة، كتب فيها: "جهاز المنتخب أدرى بمصلحة المنتخب والقرار هيختلف عليه الناس، بس اللي أنا متأكد منه إن اللي أحقر من الفعل نفسه هو رد فعل البنات، واحدة بدأت الموضوع بنشر تعليقه عشان تاخد اللقطة وحشرت معاه ناس معملوش حاجة أصلاً عشان الترافيك يزيد، يقوم الباقيين يفتكروا دلوقتي إن مشاعرهم اتجرحت وينزلوا بمستنداتهم هم كمان اللي الله اعلم إيه فيها صحيح وإيه مضروب عشان ياخدوا اللقطة معاها.. يا جماعة لو كل واحد فينا اجتمعت كل ذنوبه مع بعض واترمت على الناس بالشكل ده محدش فينا هيقدر يبص في وش التاني، ربنا ساترها معانا فنستر على عبيده، استبعاده من معسكر بلده بالشكل ده هيأثر على حياته الشخصية والمهنية، لو ده مش مكفيكم كملوا دبح فيه وهو مدبوح، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك".

عمرو محمود ياسين

كتب الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" تدوينة، قبل عودة عمرو وردة للمنتخب، كتب فيها: "لاعبو المنتخب المصري بيحاولوا يقنعوا الاتحاد المصري بإعطاء وردة فرصة أخرى، أتمنى العفو عن وردة وأكيد ده كان درس قاسي له، اعفوا عن وردة"!