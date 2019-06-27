شاهد.. الإعلامية “دانية الشافعي” تثير الجدل بصور فستان الزفاف !

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للإعلامية دانية الشافعي، مذيعة الأطفال على قناة mbc3، بفستان الزفاف، زاعمين أنها تزوجت. الصور من جلسة تصوير نشرتها “الشافعي” على حسابها الرسمي على Instagram، وأوضحت في تعليقٍ عليها أنها مجرد جلسة تصوير وليست لزفافها، مشيرة إلى أنه انتابها شعور مختلف بارتداء الفستان الأبيض لأن الفتيات لا يرتدين ذلك الفستان كل يوم.

كتبت دانية تعليقًا على صورها: “هذه كانت بروفا وجلسة تصوير للوك عروسة، مع أنها كانت مجرد بروفا، كان شعوري غريب ومختلف وأنا لابسة الفستان الأبيض، يمكن لأن ما نلبسه كل يوم”. وأضافت: “حبيت المكياج الخفيف وأعتقد إني راح اعتمده في المستقبل، وكمان الفستان البسيط، بنات كل ما كانت طلتك أبسط كل ما كانت طلتك أحلى”.