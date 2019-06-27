تامر عبد المنعم يفتتح قصر السينما بعد تجديده بحضور نجوم الفن والإعلام

افتتح الفنان تامر عبد المنعم قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي بعد تجديده والذى استمر توقفه ثلاثة أعوام.

تأسس قصر ثقافة السينما عام 1989 وتوقف عن العمل عام 2016 لتطويره وتزويده بوسائل الحماية المدنية فى فترة تولى الراحل الدكتور سيد خطاب رئاسة هيئة قصور الثقافة، واستمرت الهيئة فى إجراء عملية التطوير حيث تم الانتهاء من وضع منظومة الحماية المدنية وتحديث أجهزة العرض به.

تصل طاقة قصر ثقافة السينما الاستيعابية إلى 244 مشاهدا ويضم دورا أرضيا يحتوي على بلاتوه، غرفة التحكم بالتسجيل

الصوتي، 4 مكاتب إدارية، إلى جانب عدد من غرف الخدمات والحماية المدنية، أما الدور الأول مقسم إلى 2 قاعة سينما، غرف التحكم، وقاعة استقبال.

ويضم الدور الثاني مكتبة عامة، وقاعة سينما، ويحتوي سطح القصر على قاعة سينما صيفية.

Advertisements

يعد قصر ثقافة السينما إضافة جديدة لبنية الثقافة المصرية وخطوة جديدة على طريق إثراء مجال السينما حيث إنه الوحيد المتخصص نوعيا ويساهم في صناعة وعرض الأفلام.

أعدت وزارة الثقافة خطة عمل وبرنامج تشغيل لقصر ثقافة السينما عقب تشغيله يشمل دورات تدريبية متخصصة، معرضا شهريا للتصوير الفوتوغرافي يضم لقطات من أعمال أهم واشهر المخرجين، عدة نوادى للسينما العالمية، الأفريقية، اللاتينية، الأوروبية والنادرة ونادى آخر لأفلام التجربة الأولى سواء الروائية والتسجيلية، أمسية أسبوعية بعنوان نجم وندوة.

عروض لأفلام مقتبسة من أعمال روائية إلى جانب إنتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية.

كما شارك بحضور الافتتاح عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة الكبيرة لبلبة والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون والدكتور أحمد عواض والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما والفنان شريف باهر والمصور الكبير محمد بكر ونجله مدير التصوير حسين بكر.