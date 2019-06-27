"بالجلابية".. فيفي عبده ترقص علي أنغام سعد لمجرد

شاركت الراقصة الاستعراضية، فيفي عبده، متابعيها بمقطع فيديو خلال قضائها إجازتها الصيفية في المملكة المغربية، وهى ترقص على أنغام أغنية «كازابلانكا» للنجم المغربي سعد لمجرد، وأعرب العديد من جمهورها عن إعجابهم بإطلالتها الجديدة ورقصها.
اللون، وكتبت على الفيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلًة: "تحية من المغرب سعد المجرد احبك والله".
وظهرت "فيفي" وهي ترقص بجلباب أزرق
يذكر أن فيفي عبده كانت قد شاركت النجم اللبناني رامي عياش
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