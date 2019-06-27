"بالجلابية".. فيفي عبده ترقص علي أنغام سعد لمجرد

شاركت الراقصة الاستعراضية، فيفي عبده، متابعيها بمقطع فيديو خلال قضائها إجازتها الصيفية في المملكة المغربية، وهى ترقص على أنغام أغنية «كازابلانكا» للنجم المغربي سعد لمجرد، وأعرب العديد من جمهورها عن إعجابهم بإطلالتها الجديدة ورقصها.



وظهرت "فيفي" وهي ترقص بجلباب أزرق

اللون، وكتبت على الفيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلًة: "‏تحية من المغرب سعد المجرد احبك والله".



يذكر أن فيفي عبده كانت قد شاركت النجم اللبناني رامي عياش

أحدث أغنياته التي طرحها خلال الأيام القليلة الماضية بخاصية الفيديو كليب بعنوان"ياسكاكر السكر" من كلمات خالد فرناس، ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق، وتم تصويرها في بيروت.