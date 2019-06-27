للمرة الأولي.. ظهور محمد صلاح في "أولاد رزق 2"

اقترب المخرج طارق العريان من الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة لفيلم "ولاد رزق 2"، ليتم عرضه خلال سباق عيد الأضحى المقبل، وظهر الفنان أحمدالفيشاوي أثناء كواليس العمل وهو يرتدي قميص النجم المصري ونجم نادي "ليفربول" الانجليزي محمد صلاح، داعما له.

وتدور قصة فيلم "ولاد رزق 2"، حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة

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على عهد قديم بينهم بألا يفترقوا عن بعضهم ولكن بشرط أن يستعد الكل لتركها في يوم ما عندما يأتي القرار ، لكن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم فيتركهم الشقيق الأكبر رضا رزقوالعقل المدبر لهم، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة بدون سبب معروف.

يذكر أن فيلم "ولاد رزق 2"، يشارك في بطولته كل من الفنان أحمد عز وعمرويوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالدالصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلم وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.