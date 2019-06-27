اقترب المخرج طارق العريان من الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة لفيلم "ولاد رزق 2"، ليتم عرضه خلال سباق عيد الأضحى المقبل، وظهر الفنان أحمدالفيشاوي أثناء كواليس العمل وهو يرتدي قميص النجم المصري ونجم نادي "ليفربول" الانجليزي محمد صلاح، داعما له.
وتدور قصة فيلم "ولاد رزق 2"، حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة
يذكر أن فيلم "ولاد رزق 2"، يشارك في بطولته كل من الفنان أحمد عز وعمرويوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالدالصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلم وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولي.. ظهور محمد صلاح في "أولاد رزق 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.