الذي عرضت خلاله العديد من جرائم العنف المسلحة بالولايات المتحدة، ومقاطع فيديو للهجوم الذي حدث عام 2016 في أحد النوادي الليلية وراح ضحيته 49 قتيلا.
فتحت النجمة العالمية مادونا النار على جرائم العنف المسلح وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص التي تتم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال أحدث أغنياتها التي طرحتها بخاصية الفيديو كليب أمس الأربعاء، بعنوان"God-Control" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.
وقامت "مادونا" بعرض تحذير سابق للكليب
وردت مادونا، اليوم، على من هاجموها للمحتوى العنيف الذي جاء بالفيديو من
وأضافت مادونا خلال تصريحاتها: الجرائم التي تحدث في الحياة الواقعية يتم خلالها إصابتك برصاصة طائشة تجعلك تسقط على الأرض، ترى مشاهد من حياتك أمام عينيك وتنزف حتى الموت وذلك ما حاولت أن أضعه في أغنيتي الجديدة بدون تزييف.
كانت هذه تفاصيل خبر مادونا تفتح النار على جرائم العنف المسلح بـ«God Control» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.