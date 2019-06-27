مادونا تفتح النار على جرائم العنف المسلح بـ«God Control»



فتحت النجمة العالمية مادونا النار على جرائم العنف المسلح وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص التي تتم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال أحدث أغنياتها التي طرحتها بخاصية الفيديو كليب أمس الأربعاء، بعنوان"God-Control" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقامت "مادونا" بعرض تحذير سابق للكليب

الذي عرضت خلاله العديد من جرائم العنف المسلحة بالولايات المتحدة، ومقاطع فيديو للهجوم الذي حدث عام 2016 في أحد النوادي الليلية وراح ضحيته 49 قتيلا.

وردت مادونا، اليوم، على من هاجموها للمحتوى العنيف الذي جاء بالفيديو من

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خلال موقع "CNN" قائلة إن الصور التي تم عرضها خلال الفيديو كليب حقيقية، وهذا ما يحدث عندما يتم إطلاق النار على أبرياء.



وأضافت مادونا خلال تصريحاتها: الجرائم التي تحدث في الحياة الواقعية يتم خلالها إصابتك برصاصة طائشة تجعلك تسقط على الأرض، ترى مشاهد من حياتك أمام عينيك وتنزف حتى الموت وذلك ما حاولت أن أضعه في أغنيتي الجديدة بدون تزييف.