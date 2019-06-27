تعرف على موعد العرض التليفزيوني الأول لـ«ليل خارجي»

تستقبل شبكة قنوات OSN العرض التليفزيوني الأول لفيلم الدراما المنتظر "ليل خارجي" بداية من الجمعة المقبلة 28 يونيو، والجدير بالذكر أن الفيلم كان قد فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

كما فاز شريف الدسوقي بجائزتين، الأولى هي الخاصة بالتمثيل من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية، والثانية جائزة أفضل ممثل

في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ40.

"ليل خارجي" من بطولة كل من كريم قاسم، منى هلا، شريف قاسم، أحمد مالك، بسمة، عمرو عابد، صبري عبدالمنعم، علي قاسم، أحمد مجدي، وآخرين.والمسلسل من تأليف شريف الألفي وإخراج أحمد عبدالله السيد.