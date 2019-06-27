هند صبري ترفض الصمت بعد تفجيرات تونس

شاركت النجمة التونسية هند صبري متابعيها بصورة لبلدها، وذلك عقب حادثةالتفجيرات التي تمت بالعاصمة التونسية اليوم الخميس، ونتج عنها مقتل ضابط شرطة وإصابة 8 آخرين.



وعلقت"صبري" على الصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات تويترقائلة: "اللهم احفظ بلدي الحبيبة تونس، من كل شر و سوء".



يذكر أن هند صبري تنتظر عرض أحدث أعمالها السينمائية "الفيل الأزرق 2" المقرر أن يشارك في ماراثون عيد الأضحى السينمائي، ويشاركها البطولة كل من كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، إياد نصار، والفيلم من

تأليف أحمد مراد،وإخراج مروان حامد، والجدير بالذكر أن الجزء الأول كان قد حقق نجاحًا جماهيريًا واستطاع أن يحصد 31 مليونا و 395 ألف جنيه إيرادات بشبابيك التذاكر المصرية، ليأتي في المركز الـ12 بقائمة الأفلام الأكثر دخلًا في السينما المصرية.