في المناسبات الخاصة.. فنانات يرقصن بالشارع

الأوقات الممتعة لا تعرف مكانا ولا زمانا ، لذا قامت بعض الفنانات خلال الفترة الماضية بالتعبير عن فرحتهن بالرقص فى الشارع ، بسبب سعادتهن بقضاء أوقات سعيدة أو تلقيهن أخبارا مبهجة ، ليعبرن عن سعادتهن بالرقص ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الفنانات.

فيفى عبده من أحدث الفنانات اللاتى قدمن وصلة رقص فى

الشارع، حيث نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، ظهرت فيها تؤدي وصلة رقص كعادتها، لتشارك جمهورها لحظاتها.وظهرت فيفي عبده في الفيديو ترتدي فستانا أسود قصيرا، وترقص في الشارع الخالي من المارة، وعلقتقائلة: "‏‏الساحل الشمالي ‏بحبكم اوي"، حيث تقضي عطلتها الصيفية هناك.

وفاجأت رانيا يوسف جمهورها بنشر مقطع فيديو لها ظهرت من خلاله مع ابنتها الكبرى ياسمين، من أمام مدرستها وهي ترقص معها ومع صديقاتها احتفالًا بتخرجها.

وحظى مقطع الفيديو الذي نشرته رانيا يوسف بإعجاب جمهورها وحرصوا على تهنئتها بتخرج ابنتها من المدرسة.

وعلى نغمات أغنية "يا بتاع النعناع" رقصت الفنانة مايا دياب ، أثناء تواجدها فى الشارع أحتفالًا بعيد ميلاد مدير أعمالها .