هيفاء وهبي توقعت الفوز لـ محمد صلاح وهذا ما حصل

احتفلت الفنانة هيفاء وهبي بإحراز نجم كرة القدم محمد صلاح مساء أمس هدفه الأول في بطولة كأس الأمم الإفريقية لصالح المنتخب الوطني المصري، ووجهت له هيفاء رسالة ذكرته فيها بأنها توقعت أن يحرز هدفاً في مباراته مع الكونغو.

هيفاء غردت عبر تويتر فور انتهاء المباراة قائلة: كنت واثقة ان #محمد_صلاح هيسجل ويفرّح #مصر والعرب كعادته....مبروووووك #صلاح #تريزيجيه على الأداء العالمي .. #طارق_حامد #محمود_علاء #المحمدي لعبكم كان كتير حلو.. هنيئًا لكل الأبطال اللي شرفوا مصر الليلة #مصر_الكونغو.

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هيفاء أظهرت متابعة خاصة للبطولة الإفريقية، ومعرفة بأسماء نجوم الفرق الكروية وصارت تغرد يوميا لدعم المنتخبات العربية المشاركة في فعالياتها وهي منتخبات تونس والجزائر والمغرب، وكتبت بالأمس أنها تتوقع إحراز صلاح لاعب فريق ليفربول ثلاثية، وقالت عبر حسابها بموقع تويتر: تتوقعوا مين هيفوز في ماتش #مصر_الكونغو و النتيجة؟ و #محمد_صلاح هيسجل ولا لأ؟

وتابعت قائلة: يا رب الفوز ل #منتخب_مصر بإذن الله و #صلاح يسجل هاتريك و يفرحنا كعادته و #تريزيجيه يسجل تاني، وقامت بعمل استطلاع رأي أظهر توقعات فوز مصر بنسبة 74 بالمئة.