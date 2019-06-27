إليسا تقتحم عالم الإعلانات بقوّة وهذا جديدها

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الى جانب ظهورها كوجه دعائي مع خبير التجميل بسام فتوح في مجموعته الجديدة من مستحضرات التجميل، تتحضر إليسا لتعاون جمالي آخر، ولكن في مجال المجوهرات مع شركة lavalliere .
إليسا إنتهت قبل عدة أسابيع من تصوير الإعلان الخاص بالمجوهرات مع المصور محمد سيف، وهو سوف يبصر النور قريباً.
من ناحية أخرى، حققت إليسا نجاحاً كبيراً في حفلها الاخير في "موازين"، والذي سبقه مؤتمر صحفي تحدثت خلاله بشفافية في كافة المواضيع، التي تطال فنها ومرضها وحياتها الشخصية وعلاقتها بزميلات الوسط وبمشاريعها.
يشار إلى أن إليسا تتحضر للإحياء حفلها المرتقب في مهرجان "أعياد بيروت" في 27 تموز\يوليو المقبل، وهي تحرص على المشاركة في هذا الحدث الفني سنوياً.
شاهدوا الفيديو هنا:
#NeverGiveUp— Elissa (@elissakh) June 26, 2019
Elissa x Lavalliere
قريبا pic.twitter.com/QTgs01qg4Z
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