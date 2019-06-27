ماغي بوغصن تنجو بأعجوبة من انفجار تونس

نجت الممثلة ماغي بو غصن المتواجدة حالياً في تونس بأعجوبة، من الانفجار الذي وقع اليوم في شارع الحبيب بو رقيبة.
ماغي التي تقيم في فندق تمّ افتتاحه العام الماضي قرب الشارع الذي استهدفه الانفجار الإرهابي اليوم، كانت قد وصلت تونس مساء أمس، لتشارك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ20.
ومن المقرر أن تكرم ماغي في المهرجان الليلة، إلا أنّ الأمور باتت مفتوحة على كل الاحتمالات، وقد تردّد أن المهرجان سيلغى إلا أنّ المشاركين فيه لم يتلقّوا أي أنباء بهذا الخصوص.
وكانت ماغي قد كتبت عبر حسابها على "تويتر" بعد وقوع الانفجار
"شو بشع الإرهاب... تونس بلد الجمال والكرم وأهلها طيبين وما بيستاهلوا إلا كل الأمن والأمان والسلام. الله يحميهن".
يذكر أن ماغي ستعود صباح غدِ إلى بيروت.
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