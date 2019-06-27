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أنغام تعود إلى السعودية بحفل مشترك مع محمد عبده

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farah.hassan 0 تبليغ

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 كشفت المطربة المصرية أنغام عن استعدادها لإحياء حفل جديد في المملكة العربية ،  برفقة المطرب السعودي محمد عبده، ضمن قائمة حفلات صيف الباحة، على مسرح القرية التراثية في مراوة.

ومن المقرر أن يعقد الحفل يوم الأربعاء 10 يوليو المقبل، بالتعاون مع بين هيئة الترفية وشركة روتانا، وعلقت أنغام على البوستر الأول للحفل عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة: انتظرونا لأول مرة في مدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية.

 

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يذكر أن أنغام ومحمد عبده التقيا سابقا في دار الأوبرا المصرية في حفل مشترك.

وكانت أنغام قد قدمت حفلها الخامس في السعودية منذ أيام قليلة على مسرح مدينة الملك عبدالله في جدة ضمن "موسم جدة"، أحد "مواسم السعودية"، وخاطبت الحضور أثناء وصلتها الغنائية بكلمات رقيقة،قائلةً: "خمسة في عين الحسود" مشيرة بذلك إلى خامس حفلاتها في السعودية، متابعةً "سعيدةٌ جداً بأن أكون من أوائل الفنانات إحياءً للحفلات في السعودية بعد النقلة الكبيرة، والتطور الفني والثقافي النوعي الذي تشهده.

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