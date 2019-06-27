ميريام فارس تتخفى بالبرقع والصحافة المغربية تهاجمها

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هاجمت الصحافة المغربية الفنانة ميريام فارس، بسبب تجولها في شوارع المغرب، وهي ترتدي البرقع الأسود الذي غطى وجهها.
وكانت ميريام قد طلبت نقل اقامتها الى فندق بعيد عن اقامة الصحافيين والفنانين في مهرجان موازين، وكانت تخرج متخفية من البا
ب الخلفي للفندق طلبا للخصوصية، بعد ان اصطحبت زوجها داني وابنهما جايدن معها.
ميريام فارس التي لا تزال تتعرض لهجوم عنيف بسبب تصريحها عن حفلاتها في مصر عندما قالت أنها "ثقيلة على مصر" بالرغم من إعتذارها للشعب المصري، ما لبث أن أثارت الجدل من حولها مجدداً بعد تداول فيديو لها وهي ترتدي البرقع خلال تجولها في المغرب.
وقد اعتبر البعض ان ميريام تحاول حماية ابنها من تجمع المعجبين حولها، بينما راى البعض الاخر في هروبها من المعجبين غرورا وتعاليا.
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