بالتفاصيل: هل تتسبب ميريام فارس في الإطاحة بهاني شاكر ؟

أعلن الشاعر والملحن مصطفى كامل عزمه الترشح مجددا لمنصب النقيب منافسا للمطرب والنقيب الحالي هاني شاكر الذي امتنع حتى الآن عن الترشح لدورة جديدة، وأكد مصطفى أنه سيصدر حال فوزه قرارا بمنع ميريام فارس من الغناء داخل البلاد إلا بعد التحقيق معها.

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مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الأسبق أكد أنه تلقى العشرات من الاتصالات الهاتفية من أعضاء النقابة يدعونه لخوض المنافسة على منصب النقيب مجددا، وأنه أقرب للموافقة، نظرا لتراجع النقابة عن خدمة أعضائها والدفاع عنهم في الفترة الماضية وفي المقابل يتم دعم النجوم العرب مثلما حدث في الأزمة الأخيرة مع المطربة اللبنانية ميريام فارس، حيث تم قبول اعتذارها بينما تمت معاقبة شيرين عبد الوهاب على نفس الفعل.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية حاولت إغلاق هذا الملف حتى لا يؤثر على الانتخابات، وأصدرت بيانا مطولا رفضت فيه المقارنة بين زلة لسان هي الأولى لميريام فارس وبين الأخطاء المتكررة للمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.