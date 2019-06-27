بالصور: نيللي كريم وهند صبري تحتفلان في كواليس الفيل الأزرق 2

احتفلت النجمتان نيللي كريم وهند صبري بالتعاون الفني الأول لهما معا في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" المقرر عرضه بموسم أفلام عيد الأضحى.

وقامت نيللي بنشر صورتين من جلسة تصوير لهما ضمن حملة الترويج للفيلم المنتظر والذي حقق إعلانه التشويقي الأول 15 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع عبر موقع الفيس بوك فقط، ويتوقع البعض أن يحطم كل الأرقام القياسية لإيرادات السينما المصرية.

يذكر أن أحداث الفيل الأزرق 2 تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد ويجسد شخصيته كريم عبد العزيز لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.