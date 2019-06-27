افتتاح قصر ثقافة السينما بمصر بعد 3 أعوام من التطوير

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، الخميس، قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد تجديده.

واستمر توقف قصر ثقافة السينما، الذي يرأسه الفنان تامر عبدالمنعم، 3 أعوام، وتعيد وزارة الثقافة تشغيل القصر بعد تطويره وإعادة تأهيله.





وتأسس قصر ثقافة السينما عام 1989، وتوقف عن العمل عام 2016 لتطويره وتزويده بوسائل الحماية المدنية في فترة تولي الراحل الدكتور سيد خطاب رئاسة هيئة قصور الثقافة، واستمرت الهيئة في إجراء عملية التطوير، حيث تم الانتهاء من وضع منظومة الحماية المدنية، وتحديث أجهزة العرض به.





وتصل طاقة قصر ثقافة السينما الاستيعابية إلى 244 مشاهداً، ويضم دوراً أرضياً يحتوي على بلاتوه، وغرفة التحكم بالتسجيل الصوتي، و4 مكاتب إدارية، إلى جانب عدد من غرف الخدمات والحماية المدنية، أما الدور الأول مقسم إلى 2 قاعة سينما وغرف التحكم وقاعة استقبال، ويضم الدور الثاني مكتبة عامة وقاعة سينما، ويحتوي سطح القصر على قاعة سينما صيفية.

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ويعد قصر ثقافة السينما إضافة جديدة لبنية الثقافة المصرية، وخطوة جديدة على طريق إثراء مجال السينما، حيث إنه الوحيد المتخصص نوعياً، ويساهم في صناعة وعرض الأفلام.





وأعدت وزارة الثقافة خطة عمل وبرنامج تشغيل لقصر ثقافة السينما عقب تشغيله، يشمل دورات تدريبية متخصصة، ومعرضا شهريا للتصوير الفوتوغرافي، يضم لقطات من أعمال أهم وأشهر المخرجين، وعدة نوادٍ للسينما العالمية والأفريقية واللاتينية والأوروبية والنادرة، وناديا آخر لأفلام التجربة الأولى سواء الروائية أو التسجيلية، وأمسية أسبوعية بعنوان نجم وندوة، وعروضا لأفلام مقتبسة من أعمال روائية، إلى جانب إنتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية.





كما شارك بحضور الافتتاح عدد كبير من الفنانين، منهم الفنانة الكبيرة لبلبة والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور أحمد عواض، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والفنان شريف باهر، والمصور الكبير محمد بكر ونجله مدير التصوير حسين بكر.



