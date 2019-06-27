في ذكرى ميلاده.. شائعات طاردت الممثل صلاح قابيل حيا وميتا

تحل، الخميس 27 يونيو/حزيران، ذكرى ميلاد الفنان المصري الراحل صلاح قابيل، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1931، بينما توفي في 3 ديسمبر/كانون الأول 1992.







وبحلول هذه الذكرى كل عام، وكذلك ذكرى وفاته في 3 ديسمبر/كانون الأول، يتكرر الحديث عن الشائعات التي ترددت حين وفاته، بأنه دُفن حياً، ولم يستطع الخروج من مدفنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.





وبعد أعوام عديدة خرج نجل الفنان الراحل عمرو، نافياً كل الشائعات والتي ما زالت تتردد حتى الآن، مؤكداً أن والده توفي عام 1992 متأثراً بنزيف في المخ، ودُفن في نفس اليوم عند أذان المغرب، وجثمانه وارى الثرى عن عمر يناهز 61 عاماً.

ومن أبرز الشائعات التي طاردت صلاح قابيل، زواجه من الفنانة وداد حمدي، التي رحلت بعد وفاته بعامين.، ولكن نجله "عمرو" أكد أن والده لم يتزوج من الفنانة الراحلة وجميع الأحاديث في هذا الشأن شائعات.





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ولد الفنان الراحل في 27 يونيو/حزيران 1931، بقرية نوسا الغيط بمحافظة الدقهلية، وحصل على الثانوية العامة بالقاهرة، والتحق بكلية الحقوق وتركها لينضم إلى معهد الفنون المسرحية.







بعد تخرجه في معهد الفنون، التحق "قابيل" بفرقة مسرح التلفزيون المصري، التي قدم معها مسرحية "شيء في صدري"، و"اللص والكلاب"، و"ليلة عاصفه جداً".

وتميز "قابيل" بتنوع الأدوار التي قدمها، فجسد شخصيات المعلم والضابط والمجرم والرجل الطيب والفلاح والسياسي ورجل الأعمال والنصاب والشرير، وعُرف داخل الوسط الفني بأنه دائماً صاحب الدور الثاني، ولم تتح له الفرصة بأن يكون الرجل الأول في العمل الفني.





وللفنان صلاح قابيل حوالي 72 فيلماً، وأول أعماله السينمائية كان زقاق المدق عام 1963.

وبعد ذلك ظهر بعدة أفلام، من أشهرها بين القصرين عام 1964، ونحن لا نزرع الشوك عام 1970، ودائرة الانتقام عام 1976، وليلة القبض على فاطمة عام 1984، وغرام الأفاعي عام 1988، والعقرب عام 1990.

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها "قابيل"، مسلسل "دموع في عيون وقحة"، و"ليالي الحلمية"، ولوفاته تم تغيير سيناريو الجزء الـ5 منه، بحذف دور الحاج علام السماحي، من هذا الجزء باعتباره متوفياً.