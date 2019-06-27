ناعومي كامبل تكشف أسرار رشاقتها مع بلوغها الـ50 عامًا.. فماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت العارضة الشهيرة، ناعومي كامبل، عن بعض الأسرار التي تتّبعها، وتساعدها في الحفاظ على رشاقة قوامها، وهي في سن الـ50؛ حيث صرّحت في مقابلة مع برنامج Lorraine الصّباحيّ، الذي يبث على قناة ITV أنّها تتناول الطّعام، حين تشعر بالحاجة إليه، وأنّها قد لا تتناول الطّعام على مدار بضعة أيام متتالية.

وأشارت كامبل كذلك، إلى أنّها مرحبة بفكرة دخولها عقد الخمسين، وأنها متشوقة بالفعل، لاحتفالات عيد ميلادها. كما تطرقت في حديثها، إلى حميتها الغذائية، حيث قالت "قد أبقى بلا أكل لأكثر من يوم، فأنا آكل حين أشعر بحاجتي للطعام، وأنا لا أحرم نفسي. وفي اليوم الذي لا أتناول فيه الطعام، أستعيض عنه فقط بالماء والعصائر".

Advertisements

كما كشفت، عن أنّها تداوم على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بغية الحفاظ على رشاقتها، موضحة أنها متقبلة فكرة مضي العمر، وبلوغها سن الـ50، وإنْ كانت تشعر بقدر من الغرابة، حين تقيم عرض أزياء، وتجد نفسها محاطة ببنات صديقاتها.