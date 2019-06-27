بالفيديو- تامر حسني وماجد المصري يقفزان من الدور الرابع بسبب "البدلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان تامر حسني، متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بكواليس تصويره مشهد جمعه بالفنان ماجد المصري، واضطرهم للقفز من الدور الرابع بأحد المولات، ضمن أحداث فيلم "البدلة".

ويظهر تامر وماجد وهما يستعدان للقفز بعد تجهيزات الأمان اللازمة، وكيف استقبل الجمهور الذي تواجد أثناء التصوير المشهد بالتصفيق.

وكتب تامر في تعليقه على الفيديو "لحد النهاردة مش عارف ازاي نطينا النطة دي من أربع أدوار أنا وماجد وإزاي وثقنا في حبل الغسيل اللي كان شايلنا ده، هو كله كان مدروس بصراحة بس خطر برضو كله عشان عيونك أجمهور أعسل".

"البدلة" سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج محمد جمال العدل، بطولة تامر حسني، أكرم حسني، أمينة خليل، ماجد المصري.