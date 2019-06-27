بالصور..نجوم الفن والرياضة يتابعون مباراة مصر على أكبر شاشة بالشيخ زايد

شارك نجوم الفن والرياضة والإعلام في الاحتفالية الوطنية لرجل الأعمال خالد معتوق في استاد ديونز بالشيخ زايد، حيث شهد الحفل للمرة الأولي استوديو تحليلي مباشر لمباراة مصر والكونغو على الهواء بقيادة الكابتن

خالد بيبو، والكابتن فتحي مبروك.

بالإضافة لحضور كبير من نجوم المجتمع في مختلف المجالات أبرزهم الناقد الرياضي محمد الليثي، والإعلامي محمد عامر، المذيع خالد عليش،

والمطربة حنان، والمطربة هبه يوسف، والفنانة ياسمين جمال، والفنانة نور السيد، والفنان الشاب سعد الحباك.

وسادت أجواء الفرحة والمرح لكل الحاضرين في أمسية صيفية حتي الساعات الأولي من صباح يوم الخميس، أمام أكبر شاشة عرض بالشرق الأوسط، وسط تفاعل كبير من الجمهور والنجوم.

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