شارك نجوم الفن والرياضة والإعلام في الاحتفالية الوطنية لرجل الأعمال خالد معتوق في استاد ديونز بالشيخ زايد، حيث شهد الحفل للمرة الأولي استوديو تحليلي مباشر لمباراة مصر والكونغو على الهواء بقيادة الكابتنخالد بيبو، والكابتن فتحي مبروك.
بالإضافة لحضور كبير من نجوم المجتمع في مختلف المجالات أبرزهم الناقد الرياضي محمد الليثي، والإعلامي محمد عامر، المذيع خالد عليش،
وسادت أجواء الفرحة والمرح لكل الحاضرين في أمسية صيفية حتي الساعات الأولي من صباح يوم الخميس، أمام أكبر شاشة عرض بالشرق الأوسط، وسط تفاعل كبير من الجمهور والنجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..نجوم الفن والرياضة يتابعون مباراة مصر على أكبر شاشة بالشيخ زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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