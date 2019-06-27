تذيل الفنان محمد رمضان قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع اليوتيوب من خلاله أغنيته الجديدة "أفريقيا"، والتى طرحها عبر قناته الرسمية.
أغنية «إفريقيا» طرحها محمد رمضان من خلال حفله الغنائيالأول، الذي أحياه في التجمع الخامس، في آخر شهر مارس الماضي.
وحققت الأغنية ما يزيد عن 2 مليون مشاهدة، حيث احتلت المركز الـ
يذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية، هي البطولة الأفريقية الأعرق في القارة السمراء، وقد انطلقت مبارياتها مساء الجمعة 21 يونيو، وتستمر فعالياتها حتى 19 يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بإفريقيا.. محمد رمضان يتذيل قائمة الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.