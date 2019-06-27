بإفريقيا.. محمد رمضان يتذيل قائمة الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

تذيل الفنان محمد رمضان قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع اليوتيوب من خلاله أغنيته الجديدة "أفريقيا"، والتى طرحها عبر قناته الرسمية.

أغنية «إفريقيا» طرحها محمد رمضان من خلال حفله الغنائي

الأول، الذي أحياه في التجمع الخامس، في آخر شهر مارس الماضي.

وحققت الأغنية ما يزيد عن 2 مليون مشاهدة، حيث احتلت المركز الـ

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49، من أصل 50 مركزا تضمها قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

يذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية، هي البطولة الأفريقية الأعرق في القارة السمراء، وقد انطلقت مبارياتها مساء الجمعة 21 يونيو، وتستمر فعالياتها حتى 19 يوليو المقبل.