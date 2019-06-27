للمرة الأولي.. محمد محسن ينشر صورة لابنته مع زوجته

شارك الفنان محمد محسن، متابعيه بنشر صورة جديدة لابنته، وهي تتوسط زوجته الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وحرص "محسن" على نشر صورة لا تظهر ملامح وجه "ابنته"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيهم. يذكر أن الفنانة هبة مجدي شاركت مؤخرا في مسلسل Advertisements ولد الغلابة خلال السباق الرمضانى الماضي والذى لاقي نجاحا كبيرًا. المسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وبطولة أحمد السقا، مي عمر وإنجي المقدم وكريم عفيفي وإدوارد، والفنان محمد ممدوح.

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