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الأوبرا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو ببرنامج فني

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برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، احتفالية فنية بمناسبة بذكرى ثورة 30 يونيو، ويحييها اوركسترا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى ومشاركة كورال أطفال الأوبرا، وذلك فى الثامنة مساء الأحد 30 يونيو الجارى على المسرح الكبير.

 

ويتضمن الحفل مجموعة من المؤلفات الوطنية التى تدعم روح

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الانتماء وتدعو إلى البناء والعمل وتبث الحماسة فى النفوس منها يا مصر قومى وانهضى ، دايما مصر ، فرحة مصر ، يا مصر قومى وشدى الحيل ، يا اللى عاش حبك يعلم ، تعيشى يا مصر ، ادعوا لمصر ، طوبة فوق
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طوبة ، كل بلاد الدنيا جميلة ، قصيدة مصر ، بلدى اه يا بلدى ، ثوار ، تسلم ايدينك ، الجيل الصاعد واغلى اسم فى الوجود.

 

الحفل من أداء إبراهيم راشد ، مى الجبيلى ، احمد عصام ، نهاد فتحى ، عصام محمود ، سمية وجدى ، حنان عصام ، حسام حسنى ، اميرة احمد ، وليد حيدر ، غادة ادم ، ياسر سليمان ، رحاب مطاوع ومحمد حسن.

 

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