شاهد.. قفزة تامر حسنى من رابع دور

نشر الفنان تامر حسنى عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات :"إنستجرام" فيديو له و هو ينقذ القفزة مع الفنان ماجد المصرى من كواليس فيلم البدلة وعلق عليها قائلاً: لحد النهارده مش عارف إزاي نطينا النطة

دي من أربع أدوار أنا و ماجد و ازاي وثقنا في حبل الغسيل اللي كان شايلنا دا هو كله كان مدروس بصراحة بس خطر برضو كله عشان عيونك أجمهورأعسل.

يذكر أن يذكر أن نجم الجيل تامر حسني يشارك في بطولة فيلم "كل سنة و أنت طب"، و هو بطولة كل من زينة، خالد الصاوى، عزت أبو عوف، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، جوهرة، و من تأليف محمد عبد المعطي، و إخراج سعيد الماروق.

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