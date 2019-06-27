شاهد.. أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته

نشر الفنان أحمد زاهر صورة له مع ابنته "ملك" وذلك بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام". علق قائلاً "كل سنى وانت طيبة يا ملوكتي يا أجمل وأطيب و أحن بنوتة في الكون كله.. ربنا يسعدك و يحفظك و يخليكي ليا يا عمري" . يذكر أن آخر أعمال النجم أحمد زاهر المسلسل البناني "بروفا" بطولة رشيد عساف ونيكولا معوض واخراج رشا شربتيجي .

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