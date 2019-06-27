ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة المصرية ياسمين صبرى أنها تمضي إجازتها حالياً خارج مصر، للحصول على قسط من الراحلة، بعد تصويرها مسلسل "​حكايتي​" والذي عرض في شهر رمضان الماضي، إضافة إلى إجرائها عملية جراحية مؤخراً في رجلها بإحدى مستشفيات الإسكندرية، وقد تعافت منها سريعاً قبل السفر.

وأوضحت صبري في تصريح خاص لموقع "الفن" أنها لم تتفق على أي أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة، ولم تحدد خطوتها المقبلة حتى الآن، حيث ترغب في تقديم فيلم جديد للعرض العام المقبل، خصوصاً أنها إكتفت بالظهور في الدراما التلفزيوينة فقط هذا العام، ولم تقدم أي أفلام، وذلك بعد تقديمها فيلمين العام الماضي وهما "​الديزل​" مع ​محمد رمضان​، و"​ليلة هنا وسرور​" مع ​محمد إمام​.

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كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري لـ"الفن": لم أستقر على أعمال جديدة وأمضي إجازتي خارج مصرخاص الفن- بعد انفجاري تونس ماغي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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