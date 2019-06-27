خاص الفن- بعد انفجاري تونس ماغي بو غصن بخير والمهرجان مستمرّ

ميرنا وليد - بيروت - أفادت وسائل إعلام تونسية بوقوع تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة، مخلفين قتيلا وعددا من الجرحى.

وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية.

الممثلة ​ماغي بو غصن​ وعدد من الممثلين يتواجدون هناك لاستلام جوائز تكريمية من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، بدورته الـ20 وطمانتنا ماغي بعد التواصل معها انها بخير وبأن الانفجار حصل بعيدا الى حد عنهم وبأن المهرجان الليلة مستمر ولن يتم تأجيله.

وكان قد حصل موقع "الفن" على صورة حصرية لماغي، خلال لقائها هناك مع الممثلة السورية صباح الجزائري، والتي سيتم تكريمها أيضاً في المهرجان.