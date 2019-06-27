خاص الفن- هل قرر يزن السيد الهجرة إلى أوروبا؟!

ميرنا وليد - بيروت - يسافر الممثل السوري ​يزن السيد​ بين الفينة والأخرى إلى أوروبا لرؤية ابنه الوحيد "يعرب" الذي يقطن هناك برفقة والدته التي انفصلت عن والده قبل عامين.

وفي كل مرة، تشاع أخبار عن هجرة السيد خارج سوريا، فعلق على الموضوع في اتصال مع موقع "الفن" فقال: "عندي إقامة في دبي منذ ثمانية أعوام، وأمتلك فيزا "شنغن" للتجول والسفر في كل أنحاء أوروبا، ورغم ذلك لم أسافر يوماً خارج سوريا إلا لرؤية ابني أو لتصوير أحد مسلسلاتي".

وأضاف: "لم أفكر يوماً بمغادرة سوريا، وسأبقى فيها حتى الممات، وكل من ينشر خبراً عن هجرتي فهو كاذب"، وتساءل: "عندما كانت القذائف تتهاطل فوق رؤوسنا في دمشق لم أسافر، فهل معقول أن أسافر بعد عودة الأمان؟".

ويشار إلى أن يزن السيد كشف لموقعنا في وقت سابق بشكل خاص أنه تزوج بالفعل منه سيدة الأعمال ​لمى الرهونجي​ منذ عام تقريباً، لكنه لم يصرح بهذا الزواج على العلن لأسباب خاصة تتعلق به، مؤكداً أنه يعيش حياة زوجية ملؤها التفاهم والحب والود.