يوسف الخال يعايد نيكول سابا بشعر وصورة رومانسية

ميرنا وليد - بيروت - عايد الممثل يوسف الخال زوجته الفنانة نيكول سابا لمناسبة عيد ميلادها، ونشر صورة رومانسية معها معلقا بأبيات من الشعر: "أضمُّها إلى جوفي نذوبُ كالشفاهِ في القُبلِ كيفَ السبيلُ إلى الرُشدِ و الوقتُ يعشقُ اللاعودة ندورُ خارجَ المَجرّة نسكُبُ الليلَ على النهار حتى يُثْمِلَنا الصحو سأقولُها شعراً هي لي.. أسكُنُها و أعتلي فراغَها..".
على صعيد آخر يوسف شارك في هوا أصفر من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج أحمد إبراهيم الأحمد، ومن بطولة سلاف فواخرجي، يوسف الخال، وائل شرف، فادي صبيح، رامز الأسود، علاء قاسم، عبد الهادي الصباع، نادين تحسين بيك، جوي خوري، راشيل نخول، مرح جبر، أنطوانيت نجيب، حلا رجب، مجدي مشموشي وفادي إبراهيم.
وقد تم تصوير العمل بين دمشق وبيروت، حيث يتخذ العمل من هاتين المدينتين مسرحاً لأحداثه التي تحبس الأنفاس، بكل ما يعنيه اجتماع المدينتين في فضاء حكائي واحد من رمزية، ليكون الـ"هوا الأصفر" كناية عن حال المنطقة ككل، ومن الهوى حيث يصارع الحب كي يبقى نقياً، بعيداً عن محاولات التشويه.
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